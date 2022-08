«El Covid apesta”: Travis Barker presenta nuevos problemas de salud

Archivado en: • •

El baterista de Blink-182, Travis Barker, reveló por medio de sus redes sociales que nuevamente está presentando problemas en su salud.

A través de su cuenta de Twitter el artista reveló que se contagió de coronavirus, algo que preocupó a sus seguidores, pues recordemos que hace unos meses casi pierde la vida tras sufrir una pancreatitis aguda.

Afortunadamente, el músico no presenta síntomas graves y lo que realmente le preocupa es estar lejos de los escenarios.

«El Covid apesta. Preferiría estar tocando mi batería ahora mismo», lamentó Barker, que se encontraba acompañado a su gran amigo Machine Gun Kelly en su gira mundial como solista.

Hasta el momento, Machine Gun Kelly y Kourtney Kardashian, pareja de Travis, hasta el momento no han dado positivo a COVID-19.

