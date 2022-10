Periodista de boxeo que abrió Onlyfans se cansó de que le pidan desnudos

Archivado en: •

Michelle Joy Phelps es una reconocida reportera de Boxeo en ESP Y CBS que decidió abrir una cuenta en la plataforma de contenido exclusivo para adultos OnlyFans, pero con la única diferencia de que no sube fotos desnuda.

Aunque en un principio, sus seguidores se emocionaron por la noticia, pero se llevaron una gran sorpresa al ver que la hermosa mujer solo subía fotos de su día a día, con elegantes vestidos.

Pues Onlyfans es una plataforma en la que los creadores de contenido suelen compartir fotos subidas de tono, por lo cual requiere de una suscripción paga.

Ahora, sus seguidores y suscriptores de su cuenta en Onlyfans le suplican para que suba contenido de ella desnuda. Sin embargo, la periodista ya dejó claro que no lo hará.

«No hay desnudos, y estoy harta de que la gente me mande mensajes. Ya lo he dicho, nunca les mentí, nunca lo tendrán. Pero, recibirán postales en lencería, bikinis, cosas para hacer ejercicio, cosas así. En primer lugar, mi OnlyFans no ha fallado en absoluto; tengo grandes suscriptores. Creo que mucha gente se sorprende de lo mucho que me comunico con ellos allí. Yo digo: ‘sí, de eso se trata, te suscribes y nos mandamos mensajes’”, expresó la reportera.