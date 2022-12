Mil maneras de colarse en Transmilenio: mujer lo hizo con delicados pasos de ballet

Archivado en: •

Son cientos de miles de personas las que diariamente evaden el pago en Transmilenio. A pesar de las campañas de sensibilización adelantadas por las autoridades y la propia entidad, parte de la ciudadanía parece que sigue sin entender que debe pagar su pasaje y de esta manera contribuir para que el sistema de transporte sea más eficiente.

De acuerdo con estimaciones de la empresa, son cerca de 9 millones de personas las que mensualmente se cuelan, generándole pérdidas al sistema por más de 200 mil millones de pesos aproximadamente.

En redes sociales se han filtrado varios videos en los que se muestra cómo muchas personas, sin presencia de la autoridad o del personal de logística, se cuelan sin ningún sonrojo. Recientemente, se filtró uno en el que se muestra una insólita y nueva forma de colarse.

Normalmente hemos visto cómo hombres y mujeres hacen una maniobra con el torniquete, saltan por encima de él o simplemente arriesgan sus vidas cruzando por la vía donde circulan los articulados para subirse a la estación.

Esta gente que promueve de manera descarada el robo del pasaje de @TransMilenio merece una sanción por lo menos social. pic.twitter.com/oA2F8UoDFh — Camilo Alfa (@Camilo_Alfa) December 5, 2022



Danzando Ballet

Una mujer danzó en una estación de Transmilenio y se coló haciendo una exhibición de Ballet con un audio de fondo en el que invitaban a los ciudadanos a colarse. En el audio, al mejor estilo de un vendedor de helados, se mostraba una apología a colarse: “Le invitamos a colarse, con coraje, con valor, a conciencia. Eso sí, no se meta donde pueda arriesgarse. Hay que colarse en Transmilenio porque ¿qué hacemos? Dejar de almorzar. Hoy me cuelo porque ayer no almorcé por pagar”, dice clip que rápidamente generó todo tipo de reacciones.

La bailarina, que responde al nombre del usuario Xikaria en Tiktok, también muestra otro tipo de comportamientos inadecuados que tienen los ciudadanos al interior del sistema de transporte.