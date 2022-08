“Metió la mano debajo de mi vestido”: joven denuncia acoso sexual en calles de Bogotá

Archivado en: •

Frente a la poca ayuda que a veces reciben las víctimas de acoso sexual por parte de las autoridades, las redes sociales han empezado a ser una herramienta para denunciar y generar presión social.

El acoso sexual callejero en Bogotá es un tema que se ha evidenciado en diferentes plataformas, en las que las victimas aseguran que no reciben apoyo de la Policía y que optan por pedir ayuda a los internautas.

Por medio de Instagram, una joven identificada como ‘herreraaa_00’ denunció que fue acosada por un hombre mientras caminaba por la calle y se dirigía al Portal Américas.

De acuerdo con la joven, el pasado 30 de julio un hombre la abordó a plena luz del día y la acosó frente a la mirada de otras personas, que afortunadamente la ayudaron.

“Yo me encontraba caminando hacia el portal (qué no es muy lejos de mi casa) y alli se hacer frente a mi este tipo, lo primero que yo pienso es que me iba a robar hasta que me dijo “le parecí muy feo, que la asuste”? A lo que yo me fui a quitar el tipo me agarró muy fuerte de la espalda y me metió la mano debajo de mi vestido, empezó a manosearme y a tratar de besarme 💔, a lo que yo le empecé a pegar pero el tipo tenía muchísima fuerza y no lograba quitármelo de encima!”, narró la joven, que reveló que un joven de nacionalidad venezolana fue quien la ayudó y logró atrapar al hombre.

“Gritaba y nadie me ayudaba, hasta que un muchacho Venezolano me ayudó, agarro al tipo y empezó a pegarle junto a otros 2 motociclistas, él tipo fue tan cínico que le decía al muchacho que me ayudó que hablaran ellos 2, que no le hicieran nada”, aseguró la joven, que compartió una foto y video del momento en el que el hombre fue atrapado.

Finalmente, la joven reveló que siente miedo de que el hombre siga acosando a otras mujeres y que se salga con la suya.