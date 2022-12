Messi amaneció con “la consentida” y no se trata de Antonella Roccuzzo

Archivado en: •

Lionel Messi no se cambia por nadie. Después de ganar la copa mundial con Argentina, el astro rosarino ha estado en la mira del mundo por haber escrito su nombre en la cima de la historia del fútbol mundial.

Su búsqueda del título mundial comenzó en el año 2006 cuando fue convocado muy joven por José Pekerman. Sin embargo, Alemania que era la anfitriona se atravesó en su camino y sacó a la albiceleste en penales en cuartos de final.

Mira también: Cables eléctricos casi le bajan la cabeza a Messi y jugadores argentinos en la celebración

Cuatro años más tarde, ya consolidado como la gran figura del Barcelona y dirigido por Diego Armando Maradona, Messi lo intentó pero nuevamente una implacable Alemania se atravesó en su camino y aplastó al equipo del ‘Diego’ por 4 goles a 0 en la misma instancia.

Para Brasil 2014, parecía que el sueño se cumplía. De la mano del fallecido Alejandro Sabella, Messi y Argentina se instalaron en la gran final del certamen. Pero como si fuera una maldición, nuevamente los alemanes fueron sus verdugos y les ganaron la final con un agónico gol de Mario Götze.

CGI won the FIFA World Cup, Nike had 02 & 98 Ronaldo, 2000 Edgar Davids, 2004 Cristiano and 2005/6 Ronaldinho in their new campaign, adidas went and got 2006, 2010, 2014, 2018 and 2022 Messi ❤️ pic.twitter.com/E1uyOoidX3

— Ofentse (@OfentseZA) November 20, 2022