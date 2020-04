La vidente que predijo pandemia del coronavirus en el 2008

Sylvia Browne, una vidente que falleció a los 77 años en el 2013, se ha vuelto popular recientemente luego de que se afirmara que en el 2008 predijo la llegada de la pandemia causada por el coronvirus.

En el 2008, la mujer aseguró que en el 2020 llegaría una enfermedad “parecida a la neumonía” en un libro que escribió llamado ‘El fin de los días: predicciones y profecías acerca el fin del mundo’:

El fragmento del libro fue compartido recientemente por la famosa Kim Kardashian, generando todo tipo de revuelo.

El libro de Sylvia Browne está siendo un éxito en Amazon, pues al parecer, en tiempos de aislamiento, las personas quieren buscar más información que explique lo que está sucediendo en el mundo.

Algo que tiene preocupadas a las personas que han leído el libro, es que en él la vidente asegura que el coronavirus regresará una década después de haberlo superado por completo y volverá a atacar a la humanidad.

Sylvia Browne fue una escritora estadounidense que trabajó como vidente y médium en programas televisivos como ‘The Montel Williams Show’ y de radio.

Sylvia Browne, en su libro “End Of Days: Predictions and prophecies about the end of the world” (Fin de los días: predicciones y profecías sobre el fin del mundo) publicado en 2008 predijo: -“Alrededor de 2020, una enfermedad grave similar a la neumonía se extenderá por todo el+ pic.twitter.com/ZTNS3a23cV

