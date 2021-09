Misteriosa muñeca aparece en un parque con un extraño mensaje

Habitantes de San Lorenzo, en el departamento de San Marcos, Guatemala, vivieron un suceso que los tiene con los pelos de punta.

El pasado 26 de septiembre una misteriosa y aterradora muñeca apareció en uno de las sillas del parque principal del municipio con un mensaje en inglés, el cual decía: “This doll is not vintage, It is a reproduction. The dress is old” (Esta muñeca no es vintage, es una copia. El vestido es viejo).

Mire También: Esto se descontroló: Una res se escapó y empezó a correr en contravía en Bogotá

La aparición de la muñeca es un misterio, pero ocurrió luego de que el pueblo sufriera fallas energéticas, algo que tiene preocupados a algunos de los habitantes.

Hasta el momento, las personas desconocen quién es el propietario de la muñeca y por qué la dejó en dicho lugar. Además, algunos pobladores aseguran que se trata de una broma de mal gusto.