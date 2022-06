Luka Modric renovó su contrato con Real Madrid hasta junio de 2023

El equipo español Real Madrid, que acaba de ganar su Champions número 14, anunció de manera oficial que el centrocampista croata Luka Modric renovó su contrato por una temporada más.

«El croata queda vinculado a nuestro club hasta el 30 de junio de 2023», afirmó en un comunicado el equipo merengue, con el que el futbolista acumula 436 partidos.

El futbolista de 36 años firmó su renovación en el centro de entrenamiento del Real Madrid, junto a Florentino Pérez, presidente del club que le entregó una camiseta con el número 2023.

Mire También:

Desde su llegada al equipo en el 2012, Modric ha sido una ficha clave para el equipo, actualmente dirigido por Carlo Ancelotti.

Luka Modric ha revelado en algunas oportunidades que le gustaría terminar su carrera profesional en el Real Madrid, algo que Ancelotti cree que ocurrirá.

«Luka va terminar su carrera en el Real Madrid, aunque no sé cuándo, es la idea de todos. No tiene problemas para renovar, ni nosotros, el club ni él mismo, está claro. Es un jugador que se cuida mucho y casi no ha tenido lesione importantes en su carrera, es una leyenda del fútbol. Maldini ganó una Champions con 40 años y lo comparo con él por su seriedad y cómo entienden el fútbol», aseguró ‘Carletto’, que en varias ocasiones ha resaltado el trabajo del croata.