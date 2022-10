Los Simpson se pasan al anime y parodian Death Note para el especial de Halloween

Archivado en: •

Las casas de árbol del terror de Los Simpson se han convertido en los especiales más reconocidos de las series. Año tras año, los creadores de la producción plantean una historia en la que siempre innovan.

Con la de este año, parece que llegaron a un nuevo nivel, pues van a estar en anime y van a hacer una parodia de Death Note. La historia de Tsugumi Ōba y Takeshi Obata estará con los personajes de la serie y las primeras imágenes ya fueron reveladas.

La protagonista será Lisa, que será Light Yagami, y se espera reciba un cuaderno de la muerte para poder purgar a Springfield. Bart será Ryuk y las imágenes de los personajes adaptados al anime han sorprendido a los usuarios, estuvieron a cargo de DR Movie y su trabajo ha sido aclamado.

Este episodio se estrenará en Estados Unidos este 30 de octubre y el avance de los personajes en el anime puso en ascuas a todos los fanáticos de la serie, pues es algo totalmente diferente a lo que ya había mostrado.

The first clip from ‘The Simpsons’ parody of ‘DEATH NOTE’ has been released.

It is animated by DR Movie who also worked on the original series. pic.twitter.com/mmM7IbXc6K

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 25, 2022