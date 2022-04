Archivado en: •

La reconocida banda Kiss está con por Latinoamérica con su última gira ‘The End of the Road World Tour’, pero aunque todos sus fanáticos añoran verlos y disfrutar de su música, también han demostrado su molestia ya que, presuntamente, estarían cobrando 750 dólares por un foto en la que no tienen contacto físico.

Kiss ha pasado por países como Chile y Argentina, en este último tocaron para 50 mil personas en el Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires, y también es de donde se han conocido las fotos del hecho que ha dividido comentarios, pues no todos están dispuestos a pagar la suma de dinero.

Aunque es una medida que se ha tomado debido a la pandemia por el coronavirus que poco a poco ha logrado normalizar diferentes espacios, no todos están de acuerdo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los integrantes de la aclamada banda son mayores de 60 años, lo que los convertiría en parte de los más vulnerables al virus.

Los comentarios que se leen en redes sociales demuestra la molestia de quienes creen que Kiss se estaría aprovechando de que está es probablemente la última vez de que sus fans los ve tocar en vivo, como afirmaron que sería.

Otras versiones creen que no se trataría de los artistas originales, si no de imitadores que estarían sacando provecho de la situación.

Estas son las imágenes: