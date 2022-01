Recolector de basura se disfrazó de Kiss y Gene Simmons le envió un mensaje

Un recolector de basura llamó la atención al disfrazarse de ‘The Demon’, el alter ego de Gene Simmons, bajista y vocalista de Kiss. Su nombre es Rodrigo y se ha vuelto popular en redes sociales, no solo por su disfraz, también por gritar «¡La basura!» mientras de fondo suena ‘I was made for lovin you’.

El video llegó al mismísimo Gene Simmons y lo compartió en sus redes sociales. «Este apuesto caballero trabaja en una compañía de saneamiento en Monterey, México… ¡Un hombre poderoso y atractivo! Gracias Rodrigo», expresó el bajista.

Más de 30 mil usuarios en Twitter han interactuado con el video compartido por Simmons y la compañía de recolección de Monterrey envió un saludo al músico.

This handsome gentleman works at the Sanitation Company in Monterey, Mexico…A powerful and attractive man, if there ever was one! Thank you, Rodrigo. pic.twitter.com/YGE6VHJUg1

— Gene Simmons (@genesimmons) January 15, 2022