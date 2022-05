Lars Ulrich de Metallica revela quién es su baterista favorito

Archivado en: • •

Para nadie es un secreto que Lars Ulrich es considerado como uno de los bateristas más talentosos del mundo del rock, sin embargo, para él existen músicos que son genios y que lo han influenciado en su carrera artística.

Durante el programa de Howard Stern en Sirius XM, el locutor y su equipo estaban definiendo quién es el baterista más talentoso de la historia y dejaron a dos grandes de la batería en la final: John Bonham (Led Zeppelin) y Neil Peart (Rush).

Stern y su equipo no lograban ponerse de acuerdo, motivo por el cual le hicieron caso a uno de sus fanáticos que les sugirió acudir a Lars Ulrich para que él definiera la contienda.

Al día siguiente, el baterista de Metallica apareció en una videollamada para dar su opinión sobre quién es el mejor baterista de todos los tiempos.

“Es jodidamente difícil. Escucha, me han hecho esa pregunta una y otra vez durante 40 años”, aseguró Lars, que antes de elegir elogió el trabajo de Ian Paice, de Deep Purple, y Phil Rudd, de AC/DC.

“La primera vez que conocí a Neil fue en 1984. Nuestro mánager Cliff [Burnstein] firmó con Rush, y yo tenía preguntas de batería sobre el equipo y esto y lo otro. Me dijo: ‘A Neil le encanta hablar con los bateristas más jóvenes’. Me instó: ‘Llama a Neil. Quiere saber de ti’. Y fue, como, ‘¡¿Eh?!’ Yo tenía 20 años (…) y le llamé, y hablamos 30, 45 minutos por teléfono y nos pusimos a hablar de batería”, aseguró el músico sobre su relación con el batería de Rush, que no fue suficiente para elegirlo.

“Entre Neil y entre John -sin faltar al respeto- tendré que ir con John Bonham”, reveló Ulrich, una opinión que también sostienen otros músicos como Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Mike Portnoy (Dream Theater), Brad Wilk (Rage Against The Machine) y el difunto baterista de Slipknot, Joey Jordison.