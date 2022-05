C’mon You Know: el esperado álbum de Liam Gallagher ya está disponible

Archivado en: •

Después de escuchar ‘Everything’s Electric’, canción escrita junto a Dave Grohl, y más sencillos con los que Liam Gallagher nos preparaba para su disco, el ex Oasis acaba de estrenar su tercer álbum de estudio llamado C’mon You Know.

Este álbum contó con la participación del productor Andrew Wyatt, quien fungió como el compositor principal y producción del álbum.

Previo al lanzamiento del disco completo, Gallagher ya había lanzado C’mon You Know, Better Days, Diamond in the Dark y Everything’s Electric, esta última contó con la participación del líder de Foo Fighters, Dave Grohl.

My new album is out today, C’MON YOU KNOW LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 27, 2022

Everyting’s Eelectric cuenta con referencias de la canción ‘Sabotage‘ de Beastie Boys. Grohl no solo escribió también participó en la batería del track 7 de C’mon You Know.

Este es el tercer álbum de Liam tras debutar en solitario en el 2017 con el lanzamiento del álbum ‘As You Were’, luego en el 2019 lanzó Why me? Why not.