La historia de la conejita Playboy que se casó con un hombre de 89 y la dejó sin herencia

Anna Nicole Smith fue una famosa modelo que llegó a estar en la portada de la revista Playboy. Fue madre a los 17 años y una vez alcanzó la fama se casó con un hombre 65 años mayor que ella.

Cuando Anna tenía 24 años, contrajo matrimonio con un empresario estadounidense millonario llamado James Howard Marshall.

El millonario que la conquistó tenía 89 años y la boda se dio en 1994. Ambos vivieron juntos pero el matrimonio duró tan solo un año ya que el empresario murió.

La relación de Anna y James fue criticada, ella se defendía diciendo que el empresario la ayudó, se preocupó por ella y su hijo. Pero tras su muerte, no le dejó nada a la conejita Playboy.

Toda la fortuna fue para el hijo de James Howard, así que Anna recurrió a la justicia para reclamar lo que supuestamente le correspondía. Finalmente no pudo conseguir su objetivo, aunque saltó a la fama y tuvo una serie sobre su vida.

