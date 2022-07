Jugador del Deportes Tolima habría ocasionado grave accidente de tránsito

Archivado en: •

Mientras Deportes Tolima se prepara para una nueva temporada de la Liga BetPlay, el equipo colombiano se enfrenta a una polémica protagonizada por el futbolista antioqueño Andrés ‘El Topo’ Rentería, que llegó hace poco al club, luego de jugar para Jaguares de Córdoba.

De acuerdo con el ciudadano Henry Alexander Mendoza y El Rincón del Vinotinto’, el futbolista de 29 años lo atropelló a él y a su pareja el pasado 16 de julio y no los socorrió.

“Me encontraba con mi pareja, veníamos desde Bogotá con destino a Chaparral. Íbamos en nuestra motocicleta, cuando este vehículo nos arrolló, nos impactó por detrás, lanzándonos fuertemente hacia los costados. Esta persona jamás se detuvo, siguió derecho y al pasar por encima de la moto se le estallan las llantas y quedó a 30 metros del accidente”, reveló el denunciante, que se mostró muy indignado con el futbolista y los policías que atendieron el accidente.

“Nos sentimos muy indignados, porque nunca nos socorrió o llamó a una ambulancia, y nosotros malheridos, sin poder hacer nada. La comunidad fue la que nos ayudó. Después de todo esto nos enteramos de que era un futbolista del Tolima, Andrés Rentería. Nunca hizo presencia al hospital (de Guamo)”, reveló Mendoza, que se mostró inconforme con los policías que lo atendieron a él y a su pareja Luisa María García, una joven de 19 años que sufrió graves golpes en todo el cuerpo.

“No sabemos qué pasó con esta persona, no nos tuvieron en cuenta para una valoración de los hechos. El señor patrullero me dijo que no tenía que darme ningún tipo de explicaciones, pese a que soy uno de los implicados en el accidente. Se me hace extraño, porque por obvias razones debo saber qué tipo de procedimiento se está haciendo”, señaló el conductor atropellado, que sufrió heridas en la columna vertebral y las costillas.

La camioneta implicada en el accidente es una Mercedes Benz negra que está registrada en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) con la cédula de ciudadanía de Rentería.

Hasta el momento, ni el jugador ni el equipo han dado declaraciones de lo ocurrido.