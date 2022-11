En redes sociales se volvió viral un video en el que se ve una desafortunada situación que pasó en un entierro. En este se puede ver cómo la persona fallecida se desploma del ataúd y cae al piso.

En la grabación se puede ver que se estaba desarrollando un entierro, pero sucede un imprevisto con el ataúd. Luego de que se termine la ceremonia que normalmente se ofrece antes de introducir el cajón a la tierra, la parte de abajo del ataúd se rompe.

En el video, se ve cuando cargan el ataúd, pero cuando lo suben, se abre la parte de abajo y el cuerpo de las personas se cae. Por la superficie en la que se estaba haciendo el entierro, la persona inició a rodar colina abajo.

Los asistentes quedaron sorprendidos cuando el cuerpo salió rodando y las personas que iban a cargar el ataúd, lo dejaron en el piso e intentaron ir a ayudar a recoger el cuerpo.

El hecho ha causado todo tipo de comentarios y las personas quedaron asombradas y se cuestionan sobre la calidad del ataúd. Además, a algunos les causó indignación, pues dijeron que ese tipo de cosas no deberían suceder.

Cuando lo de atrezzo compran el ataúd en el “todo a 1 €” pic.twitter.com/fACaa9myqJ — Sevillaneando 💃🇪🇸 (@sevillaneandose) November 28, 2022

Hombre llegó a su boda en un ataúd

En redes sociales se hizo viral el video, grabado por uno de los invitados de una boda, en el que se ve la histórica entrada del novio a uno de los momentos más importantes para él y su pareja.

Con la frase “dime que eres dramático sin decirme que eres dramático”, el video completó más de 9 millones de reproducciones y cientos de comentarios y críticas a favor y en contra de la extraña idea.

“Lo siento, pero si mi novio hace esto, no me caso”, “me da vergüenza ajena”, “para una boda gótica esta sería una gran idea”, “no sé por qué, pero me encantó”, son algunas de las tantas reacciones.

Después de que el video se hizo viral en redes, el hombre decidió salir a explicar por qué decidió llegar a su boda dentro de un ataúd.

“La razón detrás de todo esto era hacer ‘descansar en paz’ a mi antiguo yo, porque en el pasado no fui una buena persona”, expresó el hombre.