¿Directo al hueco? Hombre llegó a su boda metido en un ataúd

El matrimonio es uno de los eventos más importantes para las parejas que deciden fortalecer su unión y relación, pues es un acto en el que ambos se juran amor eterno ante la iglesia, por lo que dicha celebración siempre suele ser algo sublime.

Por años, se ha creído que el matrimonio es algo que suele ahuyentar a los hombres y, por el contrario, para las mujeres suele ser algo más deseado. Por lo cual, varias son las historias de hombres que deciden arrepentirse a última hora o que su llegada al altar no suele ser común.

Este fue el caso de un hombre que, aunque no se arrepintió de casarse, llegó al altar de una forma poco común.

Pues el hombre llegó al lugar de casamiento metido en un ataúd negro, el cual tuvo que ser trasportado por las damas de honor, algunos amigos y familiares hasta donde se llevaría a cabo la unión de la pareja.

La peculiar llegada del novio al altar

En redes sociales se hizo viral el video, grabado por uno de los invitados, en el que se ve la histórica entrada del novio a uno de los momentos más importantes para él y su pareja.

Con la frase “dime quien eres dramático sin decirme que eres dramático”, el video completó más de 9 millones de reproducciones y cientos de comentarios y críticas a favor y en contra de la extraña idea.

“Lo siento, pero si mi novio hace esto, no me caso”, “me da vergüenza ajena”, “para una boda gótica esta sería una gran idea”, “no sé por qué, pero me encantó”, son algunas de las tantas reacciones.

Después de que el video se hizo viral en redes, el hombre decidió salir a explicar por qué decidió llegar a su boda dentro de un ataúd.

“La razón detrás de todo esto era hacer ‘descansar en paz’ a mi antiguo yo, porque en el pasado no fui una buena persona”, expresó el hombre.