Guerra Rusia y Ucrania: aumentó la radiación en Chernóbil tras invasión rusa

Los ojos del mundo están puestos en la guerra que empezó Rusia tras invadir Ucrania. Una de las zonas que más preocupaba ya fue tomada por los rusos y la preocupación aumenta. Se trata de Chernóbil, lugar donde ocurrió uno de los peores accidentes en la historia de la energía nuclear.

Chernóbil está ubicada a 130 kilómetros de Kiev y desde el pasado 23 de febrero fue tomada por los militares rusos. Ahora las autoridades ucranianas alertan que los niveles de radiación se multiplicaron por 20 en las últimas horas, según una nota publicada por la BBC.

Los datos fueron rastreados por sensores automáticos que se encuentran en la zona de exclusión. Según información dada por la Inspección Reguladora Nuclear Estatal de Ucrania, citada por la BBC, el aumento de la radiación habría sido causado por el paso de vehículos militares pesados rusos sobre el suelo contaminado de la zona.

¿Qué tan peligroso es estar en Chernobyl?

Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, expresó que la toma de Chernóbil era «una declaración de guerra contra toda Europa», agregando que sus defensores están luchando para no repetir la tragedia que se vivió en 1986.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022