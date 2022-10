¡Gracias, muchachas! Selección Colombia Sub-17 es subcampeona del Mundial

Tras un apretado partido, España Sub-17 ganó el Mundial. Las colombianas tuvieron el control por varios tramos del encuentro, pero en una desafortunada jugada, las españolas lograron definir.

Las jóvenes no la tenían fácil, España fue el primer rival contra el que jugaron en este campeonato y en esa oportunidad perdieron por la mínima diferencia. Sin embargo, a pesar de eso, las futbolistas salieron a enfrentar de tú a tú a las españolas, sin dejar que la historia las asustara.

El encuentro

Marcaron historia

Las jugadoras se convierten en la primera Selección Colombia en quedar campeona de un Mundial en cualquiera de sus categorías. Este hito no lo habían logrado los hombre ni mujeres en ninguna categoría.

A pesar del poco apoyo que ha recibido el fútbol femenino en el país, las mujeres han demostrado este año que hay un gran futuro y lo que sobra es talento, con sus presentaciones en el Mundial Sub-20, Mundial Sub-17 y Copa América.

Mundial Sub-17

Aunque en el primer partido, hubo un tropezón y las jugadoras tuvieron un resultado en contra España. Sin embargo, las jugadoras siguieron mostrando todo su talento y se repusieron a medida que avanzaba la competencia.

Colombia llegó a esta final luego de finalizar primera en el grupo C, tras superar a las selecciones de China y México. A pesar de que en el debut cayó ante España.

En los cuartos de final, las de Paniagua fueron implacables y derrotaron a la selección de Tanzania por 3 goles a 0.

Luego de eso, enfrentó un difícil partido ante Nigeria por la semifinal del certamen. Las jugadoras fueron superiores, pero en los 90 minutos el gol se hizo esquivo, a pesar de que tuvieron las oportunidades más claras.

El partido se definió desde el punto penal y las jugadoras no dejaron que la presión jugara en su contra. Colombia solamente erró un tiro y Nigeria dos, con lo que puso al final a celebrar a todo el país.