Futbolista no pudo asistir a su matrimonio y lo reemplazó su hermano

El futbolista africano Mohamed Buya Turay, originario de Sierra Leona, no pudo asistir a su propia boda y envió a su hermano para que lo reemplazara.

De acuerdo con el jugador, que finalizó su contrato con el Henan Songshan Longmen de la Superliga China, no pudo asistir a su boda porque su equipo actual, el Malmö FF de Suecia, le pidió que se incorpora lo más rápido posible para que compitiera en las rondas clasificatorias de la fase final de la Europa League.

Mohamed Buya Turay le concedió una entrevista al medio sueco Aftonbladet, al que contó detalles de su ausencia y ganas de obtener la liga: «Nos casamos el 21 de julio en Sierra Leona. Pero no estuve allí porque el Malmö me pidió que viniera antes. Hicimos las fotos por adelantado. Así que parece que estuve allí pero no fue así. Mi hermano tuvo que representarme él mismo en la boda».

Por medio de sus redes sociales, el jugador compartió las fotos que se tomó antes con su esposa, a quien espera llevar pronto a Suecia para que pueda vivir junto a él.

🌟🐐🦁🇸🇱 I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT💞💍 Suad Baydoun

I can’t wait to enjoy life with you together soboti 😃🤦🏾‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF

— Mohamed Buya Turay 🇸🇱 (@turay_buya) July 31, 2022