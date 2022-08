¿Qué sienten los hombres al tener sexo con una mujer que está menstruando?

Archivado en: •

Algunos hombres se niegan a tener relaciones sexuales con sus parejas cuando están menstruando. Algunos lo hacen por desconocimiento u otros porque consideran que es una práctica sexual ‘sucia’, algo que realmente no es así.

De acuerdo con estudios publicados por el Journal of Sex Research y The Journal of Sexual Medicine, a la hora de tener sexo se involucran diferentes tipos de fluidos y excreciones como el sudor, el semen, la orina e incluso materia fecal, razón por la que la sangre menstrual no debería ser un impedimento para tener relaciones.

Estudios aseguran que las mujeres sienten mayor excitación durante la menstruación e incluso ayuda a reducir los cólicos, razones que deberían motivar a los hombres a complacer a sus parejas.

El sexólogo y experto Ezequiel López Peralta reveló por medio de su cuenta de Instagram qué sienten los hombres cuando tienen sexo con su pareja durante la menstruación.