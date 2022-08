Conciertos de rock que terminaron en una batalla campal

Archivado en: • •

A lo largo de la historia, se han presentado varios conciertos que los fanáticos recuerdan no por la puesta en escena de los artistas sino por el caos que hubo. Alguno rockeros han sido testigos de conciertos que se salieron de la mano de los organizadores y terminaron en batallas campales.

Aquí le nombramos algunos de los más recordados.

Black Sabbath

El primero de ellos fue uno que ofreció Black Sabbath en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, en 1980. La banda estaba en su gira ‘Heaven and Hell’ y no pudieron terminar el concierto luego de que hirieran a Geezer Butler, bajista del grupo.

Cuando estaban en la tercera canción del show, una persona del público lanzó una botella al escenario que golpeó a Butler. El artista dijo que salió del escenario pues estaba sangrando mucho y luego confirmaron que no iban a volver para tocar el resto del repertorio.

«Creo que estaba haciendo la introducción de ‘N.I.B.’ y escuché el ruido de cómo algo golpeaba en el escenario. Luego me golpearon en la cabeza. Me fui del escenario porque estaba sangrando mucho. Las cosas se torcieron cuando nuestro representado afirmó al público que Sabbath no volvería al escenario. Todos los asistentes empezaron a revelarse rompiendo ventanas”, dijo el baterista en una entrevista.

Ese día hubo varios arrestos y en medio del caos, muchos asistentes fueron llevados al hospital.

Guns N’Roses

El siguiente concierto fue de Guns N’Roses, en San Luis, Misuri. Esta fecha es recordada como un gran caos por la reacción que tuvo Axl Rose, cuando vio que una persona del público tenía una cámara.

El grupo había interpretado aproximadamente 11 canciones y cuando iniciaron a tocar ‘Rocket Queen’ todo se vino abajo. El cantante se percató que una persona estaba grabando, por eso paró el show y les dijo a los de seguridad que lo atraparan.

Sin embargo, ante la negativa de los de seguridad él mismo se lanzó al público e intentó atrapar a la persona. Cuando volvió al escenario dijo que no iba a seguir el show y se fue.

Esto causó la rabia de todo el público e iniciaron a lanzar sillas al escenario y esa noche hubo decenas de personas heridas y capturados por las autoridades.

Rage Against the Machine

Por último, tenemos a Rage Against the Machine, en su concierto en Los Ángeles, en el 2000. El concierto fue en el Staples Center donde había una convención nacional demócrata.

El grupo hizo una crítica a la política, dijeron que la democracia hacía sido secuestrada y no iban a permitir que las calles fueran “tomadas por los demócratas o los republicanos”. Luego de eso, los asistentes iniciaron a lanzar botellas y piedras a los policías.