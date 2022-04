Archivado en: •

¿Te imaginas ir a un funeral y escuchar de fondo una canción de los Guns N’ Roses, Foo Fighters o AC/DC? La verdad es que, probablemente, a muchos les gustaría pero a otros les parece algo muy oscuro para un momento como este.

Sin embargo, existe una funeraria a la que acostumbran pedir tremendos temas de bandas como Led Zeppelin o Queen. Se trata de Phaneuf la funeraria y crematorio con sede en Nueva Inglaterra que decidió compartir una inusual lista de las canciones de rock que les han pedido para despedir a los seres queridos.

Hace un tiempo publicaron un artículo en que detallaban las listas de reproducción de música y las particulares canciones que les pedían durante los servicios conmemorativos.

A pesar de que fueron criticados, la funeraria aceptó estas solicitudes debido a los deseos del difunto, los gustos que tenía y para, de algún modo, «alentar» a los familiares que atraviesan por el duro momento que es perder a un ser querido.

«La música es tan personal y un elemento tan importante del proceso de duelo, por lo que no hacemos restricciones», escribió Phaneuf.

Artistas como Metallica, Rob Zombie, Nirvana, Pink Floyd, el Mago de Oz y muchos más se han escuchado de fondo en los funerales. Entre las canciones se encuentran: ‘Highway to Hell’ de AC/DC, ‘Another One Bites the Dust’ de Queen, ‘Stairway to Heaven’ de Zeppelin y también ‘It’s My Life’ de Bon Jovi.