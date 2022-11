Fanáticas de Zoé murieron trágicamente cuando iban para un concierto de la banda

El pasado 10 de noviembre en horas de la noche, dos jóvenes en México perdieron la vida luego de caer por una alcantarilla destapada cuando se dirigían al concierto de Zoé que daría lugar en el Palacio de los Deportes.

La alcantarilla estaba ubicada a la salida del Metro Velódromo en la alcaldía de Iztacalco, se presume que las mujeres eran hermanas, sin embargo, no se conocen más detalles, ni sus nombres, ni sus edades.

Aunque aún no se conoce un reporte oficial por parte de la Policía, se presume que murieron ahogadas al caer en el registro de aguas negras.

“De haber sabido no les hubiera comprado sus boletos […] Yo necesito verlas, saber qué les pasó, no me dejan pasar los policías en el retén, sólo quiero verlas. Por favor, son mis hijas”, decía una mujer que se encontraba en el lugar de los hechos, según Jorge Becerril, periodista mexicano.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y cuerpos de emergencia dieron una primera versión sobre lo sucedido y explicaron que, el lamentable accidente ocurrió sobre las 20:30.

Al parecer este sector no tiene buena iluminación, por lo que es posible que el accidente fuera ocasionado por esta razón. Una de las victimas cayó en la alcantarilla y cuando su hermana intentó ayudarla, también cayó.

Al lugar llegaron todos los entes necesarios para iniciar la investigación pertinente y aclarar lo sucedido. Aunque no se conocen muchos detalles de las víctimas se presume que sus nombres eran, Esmeralda y Sofía, una de ellas adolescente.

Arriban peritos de la @FiscaliaCDMX para iniciar las investigaciones. Qepd pic.twitter.com/SsAeYhgMYl — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 11, 2022

Integrante de Zoé se pronunció sobre lo ocurrido

La banda de rock mexicana se encuentra en su gira ‘Sonido de Karmática Resonancia Tour 2022’. Por lo que su fanaticada estaba ansiosa de presenciar uno de sus shows. Como el caso de las dos mujeres fallecidas.

La noticia no tardó en volverse viral y León Larregui, guitarrista de la banda, se pronunció con un mensaje de apoyo a través de su cuenta oficial de Twitter:

«Muero de tristeza desde anoche después de enterarme de esta tragedia, mi más profundo y sentido pésame a las familias de Sofía y Esmeralda, y demandamos de las autoridades responsables acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias. ¡Las honraremos esta noche! L / F».