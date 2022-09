Postrado en cama, Eugenio Derbez habla de su accidente y riesgosa cirugía

Archivado en: •

Hace unos días la familia del actor mexicano Eugenio Derbez reveló que la celebridad sufrió un grave accidente por el que tuvo que ser sometido a una cirugía riesgosa.

Luego de días de incertidumbre y especulaciones sobre la salud del artista de 61 años, el mismo Derbez reapareció en las redes sociales para contar qué fue lo que le pasó mientras jugaba con su hijo Vadhir.

Por medio de un ‘live’ en su cuenta de Instagram, el mexicano que tuvo que ser operado en una clínica de Los Ángeles, California, agradeció a sus fans por sus mensajes de apoyo y contó que todo ocurrió cuando estaba divirtiéndose con su hijo en un videojuego de realidad virtual.

Postrado en cama, el también comediante contó que durante los últimos meses ha estado realizando actividades extremas, pero que no pensó que un juego podría causarle tanto dolor.

Declaraciones de Eugenio Derbez

“Faltando un día para regresar a mi casa fue que pasó esto. El mes anterior estaba haciendo cosas muy arriesgadas porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un río sacando videos de cocodrilos, nos subimos a un ‘jet sky’ y no me pasó nada”, recordó Derbez, que contó detalles del accidente en el que perdió la noción del espacio.

“Mi hijo me dijo: ‘Oye papá, vamos a jugar realidad virtual’. Yo le dije que no, pero me convenció. Mi hijo me puso el visor donde estaba en un edificio como de 100 pisos [era lo que él veía] y estaba parado sobre una tabla pequeña. Me tropecé con algo que había en el piso […] En ese momento la realidad virtual hace que empiece a caer al vacío. Lo que veía y mi cerebro registraba no coincidía con mi entorno, moví los pies y fui a tropezar a unos escalones que había”, reveló la celebridad, que mostró una radiografía y explicó detalles de la cirugía riesgosa a la que tuvo que ser sometido.

“El dolor que sentí no se los puedo describir, gritaba como loco y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas […]. No se me rompió la piel, pero sí se me salió [el hombro]. Cuando me caí, oí como si se rompieran ramas secas, inmediatamente supe que tenía una fractura múltiple”.