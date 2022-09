“Drogaste a papá”: Sujeto se fuma por accidente un ‘porro’ que era de su hija

Archivado en: •

La relación de los jóvenes con sustancias psicoactivas como la marihuana genera bastantes preocupaciones entre los padres. Sin embargo, un argentino vivió en carne propia lo que se siente estar bajo efectos del cannabis que su propia hija habría dejado en su carro.

En redes sociales se viralizó una insólita historia en la que una joven habría drogado a su propio padre. El chat fue publicado en su cuenta de Twitter y generó diversas reacciones y opiniones divididas.

La usuaria @meeriditomasi publicó un videoclip en el que se muestra un chat con su padre quien le dejó dos curiosas notas de voz. En el chat también se aprecia que el hombre le envía una foto del ‘porro’ que halló en su camioneta y que sin saber de qué se trataba, decidió fumarlo en varias ocasiones.

“Estuve usando la camioneta de mi papa estos días, ayer me toco devolvérsela y me llego este mensaje… Escúchenlo con sonido no tiene desperdicio”, escribió la joven llamada Meri.

En los audios que se muestran en el chat, su padre ‘Juan’, le dice en un tono desorientado: “Hija lo prendí, le di dos pitadas y este es del chistoso… Drogaste a papá, hija. Yo pensé que era lo que fuma Guido, todavía no me pegó estoy llegando a casa”.

Luego de los audios la joven le dice a su padre: “jajajajaja tira eso papá”.

Las reacciones a la curiosa anécdota no se hicieron esperar: “Del chistoso» parece la escena de una sitcom. Tu papá muy por encima de todos los papás (no le cuentes al mío)”, “Quien pudieraaaa, mi viejo me quiere rehabilitar” y “Que señor del bien”.