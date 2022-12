Los mejores memes que ha dejado Qatar 2022

Archivado en: •

Goleadas, grandes pases, equipos que decepcionaron y varias sorpresas son algunas de las cosas que ha dejado este Mundial de Qatar hasta el momento. Sin pensar que fuera posible, algunas de las selecciones favoritas ya se quedaron por fuera de este campeonato.

Todo esto, le ha dado cabida a la creatividad de muchos usuarios en redes sociales, quienes han hecho todo tipo de memes sobre la derrota de Argentina ante Arabia Saudita, la de Alemania ante Japón y la eliminación de México, Brasil y Portugal, entre otras.

Desde los primeros días del Mundial hubo sorpresas y los usuarios iniciaron burlándose de Argentina por perder en su debut ante Arabia Saudita. Luego de que Messi marcara su primer gol en Qatar, en el segundo tiempo, llegaron los dos goles con los que los sauditas remontaron.

Estos son algunos de los memes de ese día.

Después, Japón sorprendió a Alemania y en su debut perdieron. La historia se repitió en cuanto al juego entre Arabia y Argentina, porque Alemania inició ganando y luego Japón remontó.

Esto causó sorpresa en muchas personas y las redes se llenaron de memes en los que se hacía alusión al juego de Japón, comparándolo con Super Campeones.

Luego vino la goleada de España ante Costa Rica, que mostraba a España como la grande favorita del Mundial. Sin embargo, a medida que fue avanzando la cita mundial, fueron bajando su nivel.

El encuentro que era definitivo entre Argentina y México también causó muchos memes, por la rivalidad que hay entre las dos selecciones.

u know what perdió mexico, pero al menos soy mexicana y no un argentino racista amen pic.twitter.com/COQWcOWBvt

— jsi⁷🌊🫑 slow (@beanyngi) November 26, 2022