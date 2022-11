Jair Palacios, quien fue lateral de Millonarios en el 2017, reveló todos los excesos que tuvo en su vida. El jugador aclaró lo que sucedió hace dos años, en un accidente que sufrió en Cali.

El jugador contó que desde pequeño estuvo en un ambiente pesado en el que había muchas drogas y alcohol. Aseguró que su vida nocturna estaba llena de excesos que se le facilitaban por su sueldo de futbolista.

Mire también: Memes: Junior perdió ante Millonarios y las redes no perdonan

Jair Palacios habló con GolCaracol y dio su testimonio, de cómo estuvo en lo más bajo y ahora está rehabilitado. Además, comentó que quieres convertirse en un ejemplo de algo que no se puede repetir.

El jugador inició aclarando que en estos momentos está bien y cuidándose ya que su vida cambió de un momento a otro.

Las drogas

El jugador comentó que, desde antes de iniciar su carrera en el fútbol había consumido drogas y dijo que su entorno aporto a estos hábitos, ya que creció en un barrio humilde en Cali.

En el Deportivo Cali lo ingresaron a rehabilitación, porque la cocaína se volvió algo recurrente en su vida. Sin embargo, él se escapó las dos veces que lo colocaron y no volvieron a darle ese apoyo.

El jugador dijo que probó en varios equipos, pero siempre lo sacaban. Cuando ya se había dado por perdido en el fútbol lo llamaron para un equipo de la primera C y ahí fue cuando pudo volver al deporte.

Sin embargo, ahí seguía joven, tenia 18 o 19 años. En ese tiempo, tuvo una pausa con las drogas, pero nunca se alejó totalmente. Aseguró que, en Bogotá, donde jugaba, no se dieron cuenta porque era joven. Pero, a Millonarios sí llegaba acabado.

“De pronto en el Bogotá FC no se dieron cuenta de eso porque estaba muy joven y no se me notaba tanto, como sí pasó en Millonarios en mi última etapa, donde llegaba destrozado, acabado», dijo.

Además, relató cómo fue el día en que se lanzó de un cuarto piso. Comentó que de tanto que consumió no recuerda cómo pasó todo.

“Me levanté en una clínica, le digo a mi esposa que qué hago ahí y ella me dice me había lanzado de un cuarto piso y no lo podía creer. Fue tanta la droga que tenía en mi sangre y cuerpo, que ni me acordaba qué había hecho, no era consciente de nada”, dijo.

Aseguró que quienes estaban con él, dijeron que estaba paranoico y pensó que todos los que estaban a su alrededor le iban a hacer daño.

Habló sobre las drogas que consumió y dijo que, de todo: “Marihuana, éxtasis, tusi, cocaína, marihuana, licor. Junté todo lo que va en contra de un deportista de alto rendimiento”.

Sin embargo, después de esto tuvo una recaída en una de su fiesta de cumpleaños. Narró que se le estaba tirando a los carros encima.