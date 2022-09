El increíble concierto con el que Coldplay inició su gira por Latinoamérica

Archivado en: •

Con un espectáculo lleno de efectos especiales que ni la lluvia consiguió aguar y que convirtió a la Ciudad del Rock en un tapiz de luces y colores, Coldplay aprovechó su presentación este sábado en el Rock in Río para dar inicio en Río de Janeiro a su gira por Latinoamérica.

La banda británica fue la principal atracción en la penúltima jornada de la nueva edición del Rock in Río en Brasil y supo acaparar todas las atenciones en un día bastante ecléctico en el que también se presentaron la cantante estadounidense de origen cubano Camila Cabello, el cuarteto también inglés Bastille, entre otros.

Pese a que introdujo algunas novedades por tratarse de un festival especial, de un concierto para 100.000 asistentes y de la celebración de 48 años del guitarrista Jonny Buckland (al que el público homenajeó tras la interpretación de Magic), la presentación de Coldplay este sábado dio una muestra de lo que será la etapa sudamericana de la gira ‘Music of the Spheres’.

Tras los seis conciertos que ofreció en el estadio Wembley de Londres en los últimos días, en los que mostró todas las atracciones de la gira, el grupo liderado por Chris Martin ofrecerá en las próximas semanas una veintena de presentaciones en Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Santiago, Bogotá y Buenos Aires.

Coldplay tocó en Brasil las canciones de ‘Music of the Spheres’, noveno álbum de estudio del grupo y lanzado hace exactamente un año, pero no dejó por fuera del concierto algunos de sus principales éxitos, como ‘Paradise’, ‘The Scientist’, ‘Yellow’, ‘My Universe’ y ‘Fix You’.

Chris Martin, que durante todo el tiempo interactuó con el público y hasta se arriesgó en frases en portugués, cantó dos veces ‘Viva la vida’ al sentir que los admiradores de la banda la seguían coreando al final de la primera interpretación.

