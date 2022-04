¿Quién fue el verdadero culpable del fin de The Beatles?

Archivado en: •

Desde que Paul McCartney lanzó su álbum en solitario en 1970, ha sido señalado de ser el causante de la separación de The Beatles. Sin embargo, el exBeatle volvió a pronunciarse respecto a la separación de la banda y aseguró que el no instigó a la separación de la banda.

En una para la BBC, publicada en octubre del 2021, el músico asegura que John Lennon fue quien causó la separación de The Beatles. «Yo no instigué la división. Ese fue nuestro Johnny«, expresó el cantante.

En la conversación con el periodista John Wilson, McCartney relató el momento en el que Lennon entró un día a una habitación y le expresó a la banda que se iba de los Beatles. «John entró en una habitación un día y dijo ‘me voy de los Beatles’. Y dijo: ‘Es bastante emotivo, es más bien como un divorcio’. Y entonces nos quedamos nosotros a recoger los pedazos», agregó McCartney.

Paul quería que la banda continuara ya que «estaban haciendo cosas bastante buenas» como Abbey Road y Let It Be. Sin embargo, expresó que «John estaba haciendo una nueva vida con Yoko y quería… quedarse en la cama una semana en Ámsterdam por la paz. No era posible oponerse. Fue el periodo más difícil de mi vida».