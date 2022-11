Dejó el call center para entrarle a OnlyFans y ahora gana más de 200 millones de pesos

Jesse Switch es una mujer de 33 años que trabajaba en un call center en Canadá, pero su vida cambió desde que abrió su cuenta en OnlyFans. Estas historias se ha vuelvo bastante comunes ahora, por la popularidad que ha tomado esta plataforma.

La mujer contó su historia y dijo cómo le cambió la vida luego de que se volvió modelo de OnlyFans. Pues, antes no generaba tanto dinero y en una ocasión, inclusive, tuvo que vivir en el sótano de su mamá.

“En un momento me encontré viviendo en un departamento improvisado sin calefacción. En el invierno me sentaba acurrucada alrededor de un pequeño calentador tratando de no morirme de frío”, dijo a The Mirror.

La mujer tuvo trabajos en una tienda de ropa, un almacén de caja de mudanzas y luego, en el 2020, descubrió OnlyFans. Jesse es talla grande y aseguró que a las personas les gustó mucho sus curvas.

“Les encantó mi físico extra large y senos enormes, pero también elogian mi naturaleza de mente abierta y la fuerte conexión que creo con ellos”, comentó.

Aseguró que, algunas de las personas que se han suscrito a su perfil le dicen que tienen la fantasía de que los aplasta un gigante y ella se las cumple.

“Algunas personas fantasean con ser aplastadas por una gigante, específicamente entre mis nalgas y mis senos”, dijo.

La mujer asegura que ahora gana más de 60 mil dólares mensuales, es decir más de 200 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de todo el dinero que factura, aseguró que sigue viviendo de forma modesta.