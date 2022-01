Daredevil de Ben Affleck podría salir en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, según rumores

La primera película de Marvel para este 2022 es Doctor Strange: in the Multiverse of Madness. De esta producción sabemos que Stephen hace un hechizo que abre el multiverso con una versión diferente de él mismo.

Según rumores difundidos en redes sociales, el Daredevil de Ben Affleck podría aparecer en esta película. La supuesta filtración fue hecha el medio @bigscreenleaks a través de Twitter.

For obvious reasons, I was asked to keep this a secret but Marvel did indeed reach out to Affleck for a cameo as Daredevil. They sent out preliminary contracts to his team but i’m not sure if anything came of it. pic.twitter.com/fK9itKRNsm

