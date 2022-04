Archivado en: • • •

El recuerdo de Taylor Hawkins perdurará por siempre. Además de ser un legendario baterista, también era un gran cantante. Varias veces se le vio versionar Bohemian Rhapsody de Queen, o cantar algunas canciones de Led Zeppelin con Foo Fighters.

En el 2018, la banda se presentó en el festival Rock am Ring, en Alemania. Miles de aficionados esperaron y disfrutaron la presentación, aunque Grohl venía carraspeando.

Aunque Dave Grohl cedía su espacio para Hawkins, hubo un momento en el que el baterista se puso la diez y salvó a su amigo. El vocalista de los Foo Fighters venía presentando problemas vocales que eran evidentes, sin embargo, no quería parar de tocar.

A pesar de sus problemas, quiso interpretar ‘Times Like These‘, pero cuando empezó a cantarla su compañero se dio cuenta de que tenía dificultades, por lo que le echó una mano en los coros. Grohl le dio luz verde a Hawkins para que siguiera cantando, sin embargo, Taylor no se sabía la letra.

«No me sé la put* letra, pero estoy cantando de todas formas», expresó el artista en medio de su presentación.