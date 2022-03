La canción que Dave Grohl le hizo a Taylor Hawkins cuando estuvo en coma

Archivado en: • •

La inesperada muerte de uno de los bateristas más legendarios de todos los tiempos, Taylor Hawkins, conmocionó a todo la industria musical y por supuesto a sus fanáticos, muchos de ellos lo esperaban en su presentación en la primera noche del FEP.

Hawkins ingresó a la icónica banda Foo Fighters en 1997, pero desde antes su amistad con Dave cruzaba todas las barreras posibles. Ambos músicos habían expresado a lo largo de los años quererse como hermanos, incluso mencionaron que harían cualquier cosa por el otro. En palabras de Taylor fue «amor a primera música».

Pero en 2001 fue cuando el mundo se dio cuenta que su amistad era incomparable e incondicional. Hawkins sufrió una sobredosis de heroína en agosto de ese año, causándole un coma durante dos semanas.

Fue justo en ese momento cuando Dave le compuso una canción a su mejor amigo: «no sé si Taylor lo sepa, pero hay una canción en el disco acústico que se llama ‘On The Mend’ que escribí cuando estuvo en coma por sobredosis (…) Es sobre él, nunca le he dicho que es sobre él, para nada. Es una canción de amor para un buen amigo moribundo y la puse en el disco pensando que él sabría que era para él, pero nunca hemos llegado a hablar sobre el tema, pero tampoco me gusta hablar de esa mierda», contó en una entrevista.

Por su parte, sobre este dura situación el baterista confesó que no era un adicto, pero sí una persona que salía mucho de fiesta.

Esta es la canción de Foo Fighters que Dave Grohl le escribió a Taylor Hawkins, un tema en el que habló del miedo que sintió al verlo tan cerca de la muerte.