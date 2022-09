¿Conchuda? Colombiana habría robado joyas y las presumió en redes sociales

Una colombiana de 39 años identificada como Marielys Valencia Martínez quedó detenida sin fianza este viernes al ser acusada del hurto de 20.000 dólares en joyas, y tras haber llegado al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en el sur de Florida (EE.UU.).

Medios locales informan que la colombiana, que permanece arrestada en la cárcel del condado de Broward, al norte de la ciudad de Miami, fue acusada del robo de joyas por ese monto a un hombre que conoció a través de internet hace cerca de un año.

Mire también: Estafador se hizo pasar por Jesucristo y robó a una adulta mayor

Según el informe del arresto, el hombre es vecino de la ciudad de Miramar y ambos acordaron encontrarse en Miami para una cita ocurrida en diciembre de 2021, cuando acudieron a un restaurante para conocerse.

La información policial señala que el hombre, que no fue identificado, sacó una bolsa de plástico transparente con joyas que tenía en su automóvil, momento en el que Valencia Martínez identificó un brazalete y dos anillos de diamantes.

La mujer preguntó por su valor y si estaban a la venta, según el informe.

El hombre le habría permitido usar las joyas a la colombina en un club nocturno al que acudieron juntos antes de llevarla a su casa, donde se quitó las joyas que el colocó en una caja situada en un estante.

Le puede interesar: ¡Tremendo show! Perro se robó la atención jugando en escaleras eléctricas

La información policial señala que durante la madrugada del 5 de diciembre del año pasado la mujer le pidió que la llevara de regreso a su hotel, una vez había hurtado las joyas sin que el hombre lo notara.

Dos días después de regresar a Colombia, la mujer creó una publicación en la red social de Instagram y un video de TikTok mostrando las joyas robadas.

El hombre la contactó para pedirle que le devolviera las joyas, a lo que esta respondió que costaría demasiado enviarlo por correo, por lo que traería lo hurtado cuando regresara al sur de Florida.

La mujer fue finalmente detenida por las autoridades al volver a EE.UU. a través del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood el pasado miércoles.

EFE