¿Actuar como hija o hermana? Fantasías perturbadoras que les piden a las webcams

La modelo webcam Nury Forero y Daniel García, conocido como ‘Padre Salvaje’ fueron los invitados del tercer capítulo de ‘Eso No Se Dice’, conducido por Juliana Casali. Mientras la mujer habló de su experiencia y reveló varias cosas, el hombre habló de su experiencia como creador de un estudio webcam.

‘Padre Salvaje’ se dio a conocer como creador de contenido digital, en Facebook tenía un programa en el que las personas se confesaban, muchas de ella llegaban con su historia como webcams, por lo que poco a poco Daniel fue abriendo su mente y empezó a asistir a congresos que lo llevaron a estar en la industria.

Por su lado, Nury llegó por un anunció que vio en rede sociales, con diferentes miedos, pero se le midió, teniendo en cuenta que años atrás era un tema que podía ser más discreto.

¿Cuánta plata se gana?

Según los invitados, en la industria no se tiene un tope específico diario, se puede ganar desde 200.000 pesos colombianos hasta 20 millones de pesos.

“Este trabajo va muy enlazado a la suerte del día, no sabes con qué te vas a encontrar, no puedo decir que todos los días me gano lo mismo, depende de las horas que uno dedique también, de la disciplina”, contó la modelo.

Mensualmente los ingresos pueden ser de máximo 20 o 30 millones de pesos. “Normalmente el estudio va con 45% y la modelo 55%, pero si ella es más juiciosa eso varia. Ganan hasta el 70% 75%, pero es estudio es el que se encarga de monetización, monitoreo, fotografía y demás”, contó el ‘Padre Salvaje’.

¿Qué es lo más feo que le han pedido a Nury?

La invitada aclaró que no accede a todo y esa es una de las ventajas que tiene ser webcam; desde cosas relacionadas con vómito y orina, hasta juegos de roles son algunas de las cosas que la han hecho sentir incómoda. “Cuando quieren que uno actué como su hermana, su hija, eso no lo hago, no estoy para alcahuetear eso”, puntualizó.

Juliana Casali y su promesa

La conductora de ‘Eso No Se Dice’ prometió que, si el canal de YouTube de Radiocktiva llega a los 40.000 suscriptores, se le mide a ser modelo webcam por un día y, por supuesto, ustedes serán testigos.

Vea la entrevista completa: