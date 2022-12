¡A trompadas! Hombres protagonizan fuerte pelea en pleno gimnasio

En video quedó registrado el momento exacto de la fuerte pelea entre dos usuarios de un gimnasio en Estados Unidos.

El hecho se ha vuelto viral luego de que una de las personas que presenció la pelea compartiera el video en las redes sociales.

Al parecer, inicialmente las personas que los rodeaban creían que era un juego, pero a medida que los golpes fueron subiendo de intensidad, las personas se empezaron a preocupar.

Aunque intentaron separarlos parecía imposible, pues ambos hombres parecían tener bastante fuerza por lo que cuatro personas tuvieron que intervenir hasta lograr separarlos.

El video ya cuenta con más de 6 millones de visualizaciones por usuarios de diferentes países que se han mostrado bastante sorprendidos por el indignante acto de violencia.

De hecho, una de las mujeres que presenció la pelea preguntó si estaban jugando, dado a que se encontraban en un gimnasio y quizás estaba bromeando.

Aunque no se conocen detalles exactos de los involucrados y de la ubicación de dicho gimnasio, el centro deportivo se pronunció al respecto.

“Somos conscientes de un incidente que ocurrió dentro de una de nuestras ubicaciones […]. Como siempre, la salud y la seguridad de nuestros miembros y compañeros de equipo es de suma importancia y Fitness Connection condena enérgicamente cualquier acto de violencia, especialmente dentro de nuestras instalaciones”, relató un trabajador del recinto al medio Fox News Digital.

Sin embargo, el hombre aseguró que no revelaría muchos detalles con el fin de proteger la identidad de los usuarios que asisten al gimnasio.

Finalmente, las consecuencias de dicha pelea no fueron graves, al parecer fueron simples moretones, pero de no ser por las personas que intervinieron, los hombres se hubieran golpeado aún más.

Fight breaks out in gym during peak hours‼️😳 pic.twitter.com/BTECVViXEf

— Daily Loud (@DailyLoud) December 2, 2022