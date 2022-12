Archivado en: •

Los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 dejaron varios hechos para recordar. La eliminación de Brasil y Portugal por las sorpresas Croacia y Marruecos fueron uno de esos y también el apasionado encuentro entre Argentina y Países Bajos.

El partido estuvo cargado de todo tipo de emociones, cuando Argentina estaba ganando por dos goles, muchas personas pensaron que ya tenía la clasificación asegurada. Sin embargo, en los últimos 20 minutos del encuentro, Países Bajos logró empatar.

Con esto, llegó el alargue y en este hubo varios encontrones entre los jugadores y comentarios que venían desde los dos equipos. Inclusive, una de las reacciones que más sorprendió a las personas, fue la de Messi, quien estaba bastante molesto.

Luego de los penales, pasaron varias cosas cuando los jugadores se dirigían al camerino. En las últimas horas, se volvió tendencia un video en el que Ángel Di María lanza unas declaraciones contra los jugadores y cuerpo técnico de Países Bajos.

Mientras se dirigía a los camerinos y pasaba por la zona mixta, Di María inició a decir que ni siquiera así podían eliminarlos.

“Mamita, qué manera de querer sacarnos, ni así puede. A llorar a las iglesias neerlandesas, a llorar a la iglesia”, dijo el jugador.

“Qué mirás, bobo”

Di María no fue el único que tuvo encontrones con los jugadores de Países Bajos. Lionel Messi también estaba bastante molesto e inclusive recibió tarjeta amarilla por sus reclamos.

Además, en la zona mixta, cuando iba a dar una entrevista, tuvo un cruce de palabras con un jugador de Países Bajos.

Messi se quedó sin prestarle atención al periodista y colocó su mirada hacía un lado de la cámara. Luego de eso, inició a decir: “Qué mirás, bobo. Qué miras, bobo. Andá, andá pa allá”.

QUÉ MIRÁS BOBO

Después de eso, Messi vuelve a mirar al periodista, quien le dice que se tranquilice.

En otra entrevista, le preguntaron a Messi contra quién eran esas palabras y él aseguró que no le gustó la forma en que les habló Wout Weghorst. Además, también tuvo comentarios para Van Gaal.

“No me gusta que se hable antes de los partidos, el 19 desde que entró el partido empezó a provocarnos chocarnos a decirnos cosas y me parece que eso no es parte del fútbol. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten también y creo que el técnico de ellos no fue respetuoso con nosotros”, dijo el capitán de Argentina.