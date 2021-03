VIDEO: pantalla gigante cayó sobre periodista en pleno programa en vivo

En redes sociales se viralizó el video del periodista Carlos Orduz, quien, en medio de un programa en vivo del canal ESPN, recibió un impacto impresionante por detrás.

El hecho ocurrió minutos después de haber comenzado el programa en el que varios periodistas estaban reunidos en una mesa debatiendo sobre temas deportivos. Sin embargo, todos se llevaron una gran sorpresa cuando una de las pantallas gigantes que estaba en la pared cayó sobre Orduz.

De inmediato los internautas comenzaron a preocuparse por el implicado, ya que en el video se logra percibir cómo el gran televisor lo aplasta.

Afortunadamente el periodista no sufrió mayores lesiones. “Quiero decirles que estoy bien, ya me revisaron, no pasó absolutamente nada aparte del susto. Mucha tranquilidad, les agradezco la solidaridad y todos los mensajes”, afirmó el periodista en un video publicado en su cuenta de Twitter.

