Invitó a su casa a mujer que conoció en Tinder y le robó 20 mil dólares en la primera cita

Muchos usuarios agradecen a Tinder por los servicios que ofrece esta aplicación, donde conocen gente y hasta a la media naranja que buscan desde hace años, eso sí, no a todos les va como lo esperan.

Este fue el caso de uno de los usuarios de la aplicación, quien conoció a una mujer por este medio, y para poder interactuar con ella fuera de la plataforma, decidió invitarla a su casa para departir un trago.

Sin embargo, los planes de conocerse mejor pasaron a un segundo plano, pues según medios argentinos, la mujer durmió al anfitrión para robarlo.

“Al tercer trago que tomé ya me sentí cansado y después no recuerdo más nada. Esto fue hace dos días y todavía sufro falta de memoria. Cuando me hizo efecto, me desplomé y creo que me golpeé contra una mesa”.

La mujer es conocida como “Marita” en Tinder, y la invitación a la casa de la víctima quedó registrada en una cámara de seguridad, donde se reveló que operaba junto a otros dos hombres que sirvieron como cómplices para robar al sujeto.