Abuela abre Tinder a su nieto y con su descripción enamora a cualquiera

Scott Lefever, de 28 años, aún anda en la tarea de buscar novia, y ahora su abuela se suma al apoyo que ha recibido para poder encontrar a la mujer ideal.

Pero para poder acelerar el proceso, Trina Lazarus, de 82 años y abuela de Scott, abrió el Tinder de su nieto para poder acelerar el proceso de encontrar novia, pues ya suma más de dos años sin amor.

De paso, describió cuáles son los gustos de su nieto y los pasatiempos, con esto quiere cautivar a las muejre que se sientan atraídas por Scott.

Single lad’s GRAN sets Tinder profile up to get him a girlfriend saying he’s ‘untidy’ and a ‘useless cook’ https://t.co/vsQKUm1Ozi

— The Sun (@TheSun_NI) February 15, 2021