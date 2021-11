‘TikToker’ asegura que eligió a su novio ciego para asegurar que no mire a otras mujeres

Una vez más TikTok es epicentro de un video que puso a opinar a todo el mundo, esta vez gracias a una mujer que aseguró haber encontrado el amor, eso sí, con algunas características de su preferencia y que juegan «a su favor».

La usuaria Niya Esperanza aseguró haber encontrado a su novio “perfecto” y explicó las razones que lo llevan a ser el indicado.

En la grabación la usuaria segura que su novio es ciego, y haciendo mención a esto, resalta que con esta condición «nunca mira a otras chicas”, algo que parece muy importante para la mujer.

A su explicación extendió otras razones por las cuales su relación es «perfecta», dentro de ellas, asegurando que “No importa cómo luzco, específicamente no tengo que peinarme”. “No tengo que esconder sus regalos porque si no le digo que están ahí, no irá a buscarlos”, fue otra de sus razones.

Grabar a su novio para publicar videos en redes sociales no resulta algo difícil, como menciona en su video, donde asegura que “él no sabe que lo estoy filmando, lo cual es excelente”.