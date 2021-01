The Umbrella Academy: los nuevos actores que llegan para la tercera temporada

Desde ya se comienzan a conocer más detalles de lo que será la tercera temporada de ‘The Umbrella Academy’, una de las producciones que contó con más audiencias, pues por lo menos la segunda temporada logró 45 millones de reproducciones, cifra que respalda la llegada de la tercera parte.

Febrero será el mes que recibirá a la producción para que comiencen las grabaciones de la tercera temporada, por lo que ya revelaron los actores que se unen al elenco de The Umbrella Academy. A través de las redes sociales oficiales revelaron la identidad de quienes se suman a esta nueva aventura llamada ‘Sparrow Academy’.

¡Alter Spoiler!

Recordemos que con el confuso final de la segunda temporada surgieron muchas preguntas, como por ejemplo el nuevo equipo de héroes que apareció de la nada, formando una nueva academia de personajes, lo que trae a la producción la llegada de más actores.

Serán Justin Cornwell, Britne Oldford, Genesis Rodríguez, Cazzie David, Jake Epstein y Christopher las nuevas caras de “The Sparrows are coming en la temporada 3”.

The Sparrows are coming in season 3 ☂️ https://t.co/lbWMQvnQet pic.twitter.com/GqePLzRCYt

— Netflix (@netflix) January 11, 2021