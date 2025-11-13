Partidos de HOY jueves 13 de noviembre del 2025; horarios y dónde ver en VIVO

Todos los días, cientos de equipos de todo el mundo juegan sus torneos locales con el fin de poder posicionarse a nivel internacional. Por eso, en esta oportunidad le damos a conocer cuáles son esos partidos de fútbol que se juegan hoy, el horario y dónde los puede ver sin problema, ni mucha publicidad.

Se trata de partidos amistosos de equipos internacionales, pero también de algunos del mundial sub-17 y otros de la Liga BetPlay 2025-2 que ya está en su última fecha. Así que si usted es un amante del buen fútbol, este es el calendario que no se puede perder.

Es importante mencionar que en el caso de Colombia, después de que se terminen todos los partidos y se conozcan a los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares finales, se hará el sorteo. Este está programado para las 9:15 p.m. y tendrá transmisión en VIVO por medio de Win Sports.

Leer más: Última fecha de la Liga BetPlay 2025-II: horarios y equipos clasificados a cuadrangulares

Partidos de futbol para HOY jueves 13 de noviembre; Hora y dónde ver en VIVO

UEFA Eliminatorias Copa Mundial por Disney Premium

Azerbayán – Islandia: 12:00 p.m.

GFrancia vs. Ucranía – 2:45 p.m.

Armenia vs. Hungría 12:00 p.m.

Noregua vs. Estonía 12:00 p.m.

Irlandia vs Portugal 2:45 p.m.

Maldovia vs. Italia 2:45 p.m.

Amistosos internacionales (Disney Premium o DirecTV)

Hong Kong vs Cambodia 7:00 a.m.

Tailandia vs . Singapur 7:30 a.m.

Bangladesh vs. Nepal 9:00 a.m.

Irán vs. Cabo Verde 11:00 a.m.

Litunia vs. Israel 12:00 p.m.

North Macedona vs. Letonia 12:00 p.m.

Canadá vs. Ecuador 7:30 p.m.

Eliminatorias CONCACAF (Telemundo deportes)

Suriname vs. El Salvador 5:00 p.m.

Bermuda vs. Curasao 7:00 p.m.

Trinidad y Tobago vs. Jamaica 7:00 p.m.

Guatemala vs. Panamá 9:00 p.m.

Haití vs. Costa Riica 9:00 p.m.

Nicaragua vs. Honduras 9:00 p.m.

Liga BetPlay Dimayor 2025-2 (Win Sports+ y Win Sports)

Llanero FC vs Envigado FC 7:00 p.m.

Águilar vs Tolima 7:00 p.m.

Unión Magdalena vs. Fortaleza 7:00 p.m.

Santa Fe vs. Alianza FC 7:00 p.m.

Independiente Medellín vs. América de Cali 7:00 p.m.

Junior vs. Atlético Nacional 7:00 p.m.

Cali vs. Once Caldas 7:00 p.m.

Pasto vs. Bucaramanga 7:00 p.m.



