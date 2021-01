Netflix: series, películas y comedias que llegan en enero del 2021

Las plataformas streaming son de gran importancia para pasar la cuarentena y así quedarnos en casa para acoplarnos a la situación.

Iniciando el 2021 no solo le damos la bienvenida a un nuevo año, también al catálogo de los servicios de entretenimiento que tenemos en casa, por eso Netflix ya tiene la actualización de los contenidos como series, películas y documentales que llegan a la plataforma.

Dentro del catálogo de Netflix para enero del 2021, las películas de terror, acción y comedia.

Así que mucha atención porque aquí las series que llegan para enero a Netflix:

‘My Hero Academia’

‘Monarca’

‘Cobra Kai’

‘La casa de muñecas de Gabby’

‘Lupin’

‘Memorias de Idhún’

‘El Pequeño Bheem – Festival de cometas’

‘Desencanto’

‘Dawson crece’, serie completa

‘Madre solo hay dos’

‘Destino: La saga Winx’

‘Jurassic World – Campamento Cretácico’

’50M2′

‘Bonding’

Películas

‘¿Qué fue del señor Cha?’

‘Entre dos maridos’

‘Funny Girl’

‘Miss Bala’

‘Brawl in Cell Block 99’

‘La sombra del diablo’

‘Full Out 2’

‘Tres días para matar’

‘Sleepy Hollow’

‘Borning: Asfalto en llamas’

‘La momia’

‘Fragmentos de una mujer’

‘Stuck Apart’

‘El dilema de Aziz’

‘Rocketman’

‘Escape Room’

‘Déjame salir’

‘Kin’

‘A descubierto’

‘Padre por duplicado’

‘Salir del ropero’

‘Tigre blanco’

‘Superlópez’

‘Ohana: El tesoro de Hawai’

‘La excavación’

‘Bajocero’

‘Sightless’

‘Gru 3: Mi villano favorito’

Documentales – Especiales – Comedia

‘The Minimalists: Less is Now’

‘Reformas para todos los bolsillos’

‘Guía Headspace para la meditación’

‘The Netflix Afterparty’

‘La historia de las palabrotas’

‘Niquelao! México’

‘Rocanrol Cowboys’

‘Sobrevivir a la muerte’

‘Tony Parker: La última canasta’

‘Inside the World’s Thoughest Prisons’

‘Supongamos que Nueva York es una ciudad’

‘Crack: Cocaína, corrupción y conspiración’

‘Acosador Nocturno: A la caza de un asesino en serie’

‘El imperio de la ostentación’

‘We Are the Brooklyn Saints’