The Rolling Stones estrena nueva canción: ‘Living In The Heart Of Love’

La legendaria agrupación The Rolling Stones anunció este 19 de agosto la celebración del aniversario número 40 de su reconocido álbum ‘Tattoo You’, el cual logró enormes ventas multi-platino en 1981, bajo se disquera Universal Music Group.

Mire también:

Para esta icónica conmemoración, la banda presentó una nueva versión del disco que incluirá nueve canciones originales nunca antes escuchadas, presentando este jueves la primera titulada ‘Living In The Heart Of Love’.

De la misma forma, este nuevo producto también estará conformado por las once canciones originales del disco, al igual que sus más grandes éxitos en detalles extra como ‘Hang Fire’, ‘Waiting On A Friend’ (con una colaboración de jazz saxophone por el gran Sonny Rollins), ‘Start Me Up’, en un formato musical deluxe de la banda, entre otros.

Le puede interesar:

Esta nueva edición de ‘Tattoo You’, será lanzada en su totalidad el próximo 22 de octubre en diferentes fomatos. Sin embargo, desde ya puede ser pre-ordenada a través de la página oficial de la agrupación.

Escuche la nueva canción de The Rolling Stones, ‘Living In The Heart Of Love’: