“Toxicity” de System Of A Down ya tiene una versión norteña que según dicen, “no suena mal”

Entre más se navega en redes sociales, más se encuentran imágenes o videos que de una u otra manera logran sorprender a los usuarios, y cuando se trata de música, pues seguramente será más llamativo para quienes acostumbran a compartir este tipo de contenidos.

Ahora bien, encontrar un cover de System Of A Down siempre será una joya en cualquier lugar, y es que tratándose de una de las canciones más representativas de la banda, pues no resulta nada extraño que el algún rincón del mundo siempre exista algún fanático con ganas de rendir homenajes.

En plena época donde los covers son realizados por géneros ajenos, sin entrar en discusiones, pues en TikTok se conoció una versión de “Toxicity” al mejor estilo norteño, el cual fue realizado por el Grupo Designado, y que generó decenas de comentarios, como era de esperarse.

Si el cover suena bien o suena mal, cada quien tendrá sus propias observaciones, eso teniendo en cuenta que no es el único salgo de género que ha tenido un éxito de rock, por lo menos “November Rain” cuenta con un cover en cumbia que sí dejó más de un indignado en el camino.