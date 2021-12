The Cure anuncia gira de conciertos con 44 fechas

La pandemia generada por el coronavirus hizo que los conciertos se detuvieran o cancelaran alrededor del mundo, pero las vacunas han hecho que poco a poco la música en vivo regrese.

Una de las bandas que está lista para regresar a los escenarios y cantar junto a sus fanáticos es The Cure, que anunció una gira de 44 conciertos en Europa.

De acuerdo con la banda, las fechas contarán con un “nuevo espectáculo de 135 minutos” en apoyo de un “nuevo álbum de 67 minutos”.

La gira de The Cure por el viejo conteniente iniciará en Riga, Letonia, el 6 de octubre de 2022 y terminará en la SSE Arena de Londres el 11 de diciembre.

Aunque la banda no lanza un nuevo álbum desde el 2008, Smith ha revelado anteriormente que tienen suficientes canciones para presentar hasta dos discos. Además, ha dado a entender que el próximo trabajo discográfico de The Cure será el último.

“El nuevo material de The Cure es muy emocional. Son 10 años de vida destilados en un par de horas de material intenso. Y no puedo pensar que vayamos a hacer otra cosa. Definitivamente no puedo volver a hacer esto”, reveló a The Sunday Times.