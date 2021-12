Radioacktiva: Emisora oficial del Coldplay Music of the Spheres World Tour

Tras el lanzamiento de su más reciente álbum, Music Of The Spheres, Coldplay anunció una gira mundial en estadios para el 2022.

El tour Music Of The Spheres comenzará el 18 de marzo de 2022 con un concierto en Costa Rica, antes de viajar a República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y Reino Unido.

Después de anunciar algunas fechas en Suramérica, los fanáticos de la banda con más de 20 años de historia y el mejor show en vivo del mundo soñaban con tenerlo en Colombia.

Ahora esto es una realidad y hoy Radioacktiva lo confirma: La cita es el 17 de septiembre del 2022, en el Estadio El Campín, y las boletas estarán disponibles en preventa desde este 13 y 14 de diciembre. Para el público en general estarán disponibles a partir del 15 de diciembre a las 10:00 AM en Eticket.

Ocesa Colombia confirmó que Camila Cabello será la invitada especial de este gran evento del 2022.

La banda también ha confirmado que continuarán agregando más fechas en todo el mundo.

Latin American leg 2, Music Of The Spheres World Tour // Colombia, Peru, Chile and Argentina // Many more dates around the world still to be added. Info / tickets https://t.co/zvmn4wjE3J 🇨🇴🇵🇪🇨🇱🇦🇷 pic.twitter.com/MlphrgZgBa

— Coldplay (@coldplay) December 6, 2021