The Batman: primera reacción de la película revela que es “oscura y aterradora”

Una vez más la gente de WGTC ha revelado detalles de una de las películas que viene en camino, y que además, quienes conocen el medio, saben que no se equivocan cuando revelan datos sin tapujos de las producciones.

Una primera revelación de ‘The Batman’ se ha conocido, dejando más dudas que respuestas, que a su vez, generó más expectativa sobre el murciélago que protege a Gótica.

Tal y como lo dio a conocer BLURAYANGEL, tanto él como un grupo de colegas tuvieron la oportunidad de ver en exclusiva una primera proyección del trabajo de Matt Reeves, calificándolo como “obscuro y violento”, de tal manera que se concluyó como una película casi de terror.

EXCLUSIVE: I know someone who has seen #TheBatman, friend of mine & a really good person. Here’s what they told me THREAD (NO SPOILERS)🚨

“The Batman movie is a horror movie. Very graphic, very dark, very scary. Paul Dano is f*cking crazy, so fucking scary I loved every second.” pic.twitter.com/yc2LWhHReV

— BLURAYANGEL (@blurayangel) August 29, 2021